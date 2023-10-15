Отложите воронку. 9 советов для тех, кому нужно накормить ребёнка-нехочуху

Чтобы накормить ребёнка, которому эти ваши обеды совсем не сдались, нужно использовать смекалку.

У ребёнка должно быть 3 основных приёма пищи и 2–3 перекуса. Ритуальность поможет. У карапуза должно быть своё место за столом и своя посуда (пусть сам выберет). Если ребёнок недавно бесился, то сразу за стол лучше его не сажать. Почитайте перед этим книжку, 10 минут хватит. Еда должна быть разнообразная, но мягкая или жидкая, жевать дети не любят. Подойдут более жидкие супы, каши и котлеты. Нагулять аппетит можно на свежем воздухе и с помощью спорта. Нужна мотивация, не «каша такая полезная», а «хочешь стать сильным как папа, ешь кашу». Нужна хитрость. Можно несколько дней подряд завтракать кашей, а ребёнку давать что-то другое с фразой, что каша — удел взрослых, а ребёнку пока рано. Спустя пару дней карапуз занервничает и захочет вкусить взрослую жизнь. Можно устроить соревнование — у кого быстрее опустеет тарелка. Хорошо бы готовить вместе с ребёнком, так ему будет интереснее и вкуснее.

Но бывает такое, что ребёнок не капризничает, а просто боится есть какие-то продукты. Это настоящая фобия, и с ней можно и нужно бороться. Почему она возникает и что делать — читайте в этом материале.