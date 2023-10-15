17:00, 15 октября 2023
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Отложите воронку. 9 советов для тех, кому нужно накормить ребёнка-нехочуху
В воспитании ребёнка есть множество непростых и зыбучих моментов, и питание — один из них. Если карапуз мелет всё, что под руку подвернётся, — можно хотя бы его как-то ограничить, а вот если он отказывается есть или привередничает, то как тут быть? Не насильно запихивать же? У специалистов Роспотребнадзора есть ответ для всех страдальцев.
Чтобы накормить ребёнка, которому эти ваши обеды совсем не сдались, нужно использовать смекалку.
- У ребёнка должно быть 3 основных приёма пищи и 2–3 перекуса.
- Ритуальность поможет. У карапуза должно быть своё место за столом и своя посуда (пусть сам выберет).
- Если ребёнок недавно бесился, то сразу за стол лучше его не сажать. Почитайте перед этим книжку, 10 минут хватит.
- Еда должна быть разнообразная, но мягкая или жидкая, жевать дети не любят. Подойдут более жидкие супы, каши и котлеты.
- Нагулять аппетит можно на свежем воздухе и с помощью спорта.
- Нужна мотивация, не «каша такая полезная», а «хочешь стать сильным как папа, ешь кашу».
- Нужна хитрость. Можно несколько дней подряд завтракать кашей, а ребёнку давать что-то другое с фразой, что каша — удел взрослых, а ребёнку пока рано. Спустя пару дней карапуз занервничает и захочет вкусить взрослую жизнь.
- Можно устроить соревнование — у кого быстрее опустеет тарелка.
- Хорошо бы готовить вместе с ребёнком, так ему будет интереснее и вкуснее.
Но бывает такое, что ребёнок не капризничает, а просто боится есть какие-то продукты. Это настоящая фобия, и с ней можно и нужно бороться. Почему она возникает и что делать — читайте в этом материале.