Отравляющий юмор. Психолог назвала табу для шуток в отношениях

По словам психолога, у мозга нет чувства юмора, поэтому у тех людей, над которыми шутили в школе или сёстры/братья, ещё в детстве развиваются комплексы. В итоге уже во взрослой жизни они пытаются избавиться от них, делая пластические операции или работая с психологом.

Если что-то не устраивает во внешности партнёра, лучше его сменить. Ведь от пары ожидают поддержки, а не груза в виде комплексов.

«Партнёры в отношениях ищут родительскую фигуру, а она должна поддерживать в этом плане. А подколы и шутки — это не про поддержку», — сказала Миллер.

Ранее популярный психолог Михаил Лабковский кратко и доходчиво объяснил, что делает человека счастливым.