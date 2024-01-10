Отравляющий юмор. Психолог назвала табу для шуток в отношениях
Присутствие юмора хорошо и в отношениях, и в жизни в целом. Но только если он уместный — тот, что может поднять настроение, а не задеть и заставить человека от вас закрыться. В паре лучше не допускать шуток о внешности и телосложении, порекомендовала в беседе с NEWS.ru психолог Александра Миллер. Мозг такие выпады в любом случае примет негативно, а у человека появятся комплексы.
По словам психолога, у мозга нет чувства юмора, поэтому у тех людей, над которыми шутили в школе или сёстры/братья, ещё в детстве развиваются комплексы. В итоге уже во взрослой жизни они пытаются избавиться от них, делая пластические операции или работая с психологом.
Если что-то не устраивает во внешности партнёра, лучше его сменить. Ведь от пары ожидают поддержки, а не груза в виде комплексов.
«Партнёры в отношениях ищут родительскую фигуру, а она должна поддерживать в этом плане. А подколы и шутки — это не про поддержку», — сказала Миллер.
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