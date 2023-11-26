Жизнь
12:40, 26 ноября 2023
1 мин.

Паника, крики и травмы. Как прошёл обычный перелёт с Камчатки в Москву

Россияне, попавшие 26 ноября на рейс из Петропавловска-Камчатского в Москву, испытали немалый страх, когда самолёт попал в зону турбулентности. Паникующим пассажирам помог глава камчатского минздрава Александр Гашков, который оказал первую помощь пострадавшим.

Паника, крики и травмы. Как прошёл обычный перелёт с Камчатки в Москву
© Dan Gold / Unsplash

Как сообщают СМИ, трясти самолёт в зоне турбулентности стало сразу и неслабо, люди принялись паниковать и кричать, кто-то даже вскочил и попытался сбежать из салона, но это привело только к травмам. Гашков и стюардессы пытались перекричать шум, они советовали сесть на пол.

По информации Telegram-канала «112», одна из пострадавших женщин незадолго до тряски отстегнула ремни безопасности, поэтому в зоне турбулентности упала и ударилась головой. А «Комсомольская правда — Дальний Восток» сообщает, что женщина при этом попыталась куда-то сбежать, но не удержалась на ногах и упала, ударившись затылком.

Гашков оказал пострадавшей помощь и обработал рану. Второй девушке, у которой из-за тряски началась паническая атака, министр тоже смог помочь, успокоив.

Бывают и более весёлые случаи с самолётами. Например, в парижском аэропорту Шарль-де-Голль самолёт улетел без пассажиров и пилота.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.