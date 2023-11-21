Паникуете из-за разряженного телефона? Кажется, вам пора к психологу

Вредные телефонные привычки

Бесконечный скроллинг. Читаете ли вы новости без перерыва или смотрите смешные видосики час-другой-третий — неважно, потому что всё это признаки тревоги. В первом случае человек таким образом пытается найти определённость (спойлер: чаще всего ему становится ещё хуже), во втором — сбежать от других проблем.

Постоянный гуглинг. Проанализируйте историю своих запросов в поисковике. Если там сотни вкладок о симптомах разных болячек, советы по выбору бытовой техники или психологические тесты, возможно, таким способом вы пытаетесь контролировать мир, который на самом деле контролировать сложно.

Сбегание в смартфон. Если вы видите, что кто-то хочет с вами заговорить, и тут же начинаете демонстративно смотреть в телефон, чтобы показать собеседнику, что вам не до него, это может быть симптомом избегания.

Страх остаться без телефона. Насторожиться стоит, если вы постоянно без необходимости проверяете, нет ли новых уведомлений и не звонил ли кто-то вам. Или другая настораживающая ситуация — вы буквально впадаете в панику, если у вас в смартфоне пропал интернет или разрядилась батарея. Конечно, если вы при этом один среди ночи на пустынной улице, это не считается.

Избегание звонков. Сегодня многие выбирают переписку или голосовые сообщения вместо звонков. Тревога начинается там, где вы всеми силами избегаете созвонов, отказываясь напрочь от реального социального взаимодействия.

Как побороть зависимость от телефона

Психологи назвали три способа справиться с негативным влиянием гаджетов на вашу жизнь:

Создайте дистанцию . Можно оставлять телефон в сумке или в кармане, чтобы сложнее было до него добраться, кладите его экраном вниз на встречах, чтобы не было соблазна проверить чаты. А можно усложнить себе пользование гаджетом, например, натянув на него резинку для волос.

. Можно оставлять телефон в сумке или в кармане, чтобы сложнее было до него добраться, кладите его экраном вниз на встречах, чтобы не было соблазна проверить чаты. А можно усложнить себе пользование гаджетом, например, натянув на него резинку для волос. Ограничьте время для соцсетей . Это можно сделать в настройках. Можно выделить на социальные сети, к примеру, 30 минут в день. Так будет проще проследить, чем вы занимаетесь, когда у вас в руках оказывается гаджет.

. Это можно сделать в настройках. Можно выделить на социальные сети, к примеру, 30 минут в день. Так будет проще проследить, чем вы занимаетесь, когда у вас в руках оказывается гаджет. Устраивайте информационный детокс. В нерабочее время отключайте телефон хотя бы на час в день, убирайте звуки уведомлений. А во время отпуска можно и вовсе попробовать пожить без смартфона.

И помните: если вы поняли, что вам совсем невыносимо без гаджета, идите с этим к психологу, посоветовали эксперты.