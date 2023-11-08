Папа есть. Психолог объяснила, что нужно рассказать ребёнку, растущему без отца

Специалист объяснила, что ребёнку важно знать, что у него есть отец. Поэтому на вопрос о том, где папа и есть ли он вообще, нужно отвечать: есть. В противном случае ребёнок будет думать, что с ним что-то не так, ведь у других людей есть папы, а у него почему-то нет.

Также важно донести до него, что его папа хороший. Если родители не смогли жить вместе, значит, у них что-то не получилось. Тем не менее было время, когда у них всё было хорошо, поэтому можно рассказать о положительных качествах папы.

Психолог порекомендовала говорить об этом без негатива, сделать упор на то, что у ребёнка есть сильные качества, которые достались от отца. По её словам, в этом случае ребёнок становится очень сильным внутренне и эмоционально.

Если же скрывать правду, в будущем мама сама может не выдержать и рассказать. Но не факт, что ребёнок будет готов к этому. Да и к тому же он поймёт, что всё это время доверял маме, которая врала.

Причём нанести ребёнку психологическую травму можно далеко не только рассказами про отца. Кроме этого, есть пять установок из детства, которые портят жизнь уже взрослым людям. Например, если родители перекладывают ответственность за своё поведение на ребёнка. В этом случае у него у сформируется ненормальное чувство вины и излишняя самокритичность.