«Папа умер». Валя Карнавал рассказала об ужасной трагедии в семье

Валя Карнавал не уточнила, что случилось с её отчимом. Известно, что девушка любила его как родного отца. Тот умер, когда ей было 13 лет.

Совсем недавно блогер строила планы о том, чтобы купить родителям загородный дом.

В последнее время семью Вали Карнавал преследуют страшные события. Полтора месяца назад её мама перенесла инсульт во время отдыха в Дубае. Женщину чудом удалось спасти. Однако из-за болезни мамы Карнавал отменила праздник в честь своего дня рождения.

Ранее стало известно о смерти Дмитрия Красилова. Актёр, танцор и шоумен запомнился многим по съёмкам в клипе на песню Uno группы Little Big. Вот что могло его убить.