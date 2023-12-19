«Папа умер». Валя Карнавал рассказала об ужасной трагедии в семье
Блогер Валя Карнавал поделилась трагедией в своей семье. Девушка рассказала, что у неё умер отчим, которого она считала своим отцом. «Я не успела. Он умер. Папа умер», — написала она в своём телеграм-канале. Это второе серьёзное испытание для 22-летней звезды соцсетей за последнее время. Пару месяцев назад её мама перенесла инсульт.
Валя Карнавал не уточнила, что случилось с её отчимом. Известно, что девушка любила его как родного отца. Тот умер, когда ей было 13 лет.
Совсем недавно блогер строила планы о том, чтобы купить родителям загородный дом.
В последнее время семью Вали Карнавал преследуют страшные события. Полтора месяца назад её мама перенесла инсульт во время отдыха в Дубае. Женщину чудом удалось спасти. Однако из-за болезни мамы Карнавал отменила праздник в честь своего дня рождения.
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