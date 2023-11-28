Пара полгода по незнанию пила воду из канализации. Лучше бы на ремонте не экономили

Молодые люди не платили за воду 6 месяцев, но её почему-то не отключили, хотя и должны были. Тогда парень полез разбираться с трубами, но поразился конструкции, которую наваяли собственники квартиры. Когда парень включал воду, то счётчик чистой воды стоял на месте, а вот серой — начинал крутиться.

Серая вода в Китае — это сточные воды, которые стекают со всего дома после душа, раковин и туалетов, проходят грубую очистку, а затем её используют повторно, но в качестве технической, например, для туалетов, мытья машин или полива растений. Купаться в ней, пить её, готовить на ней или мыть ей фрукты и овощи строго запрещено.

Но пара не знала, что пользуется сточной водой, потому что хозяева квартиры наколхозили трубу между серой и чистой водой и никому не сообщили. В итоге за последние полгода иммунитет пары сильно просел, они постоянно болели и кашляли, у них начали выпадать волосы, появились прыщи и прочее.

Они решили судиться с компанией, которая им предоставила жильё, но та перевела все стрелки на собственников, которые сами делали ремонт и, видимо, решили сэкономить. Сэкономить решила и британская корона, которая ремонтировала недвижимость, принадлежащую королевской семье, за счёт денег умерших граждан.