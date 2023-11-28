Пара полгода по незнанию пила воду из канализации. Лучше бы на ремонте не экономили
Паре из Пекина пришлось на своём печальном опыте узнать, что бывает, когда экономишь на неподходящих вещах. Молодые люди сняли в столице квартиру за бешеные 10 000 юаней (это почти 125 00 рублей) в месяц, но спустя полгода начали замечать, что здоровье у них начало сдавать, а болеть они стали гораздо чаще. И тут подозрения вызвала вода.
Молодые люди не платили за воду 6 месяцев, но её почему-то не отключили, хотя и должны были. Тогда парень полез разбираться с трубами, но поразился конструкции, которую наваяли собственники квартиры. Когда парень включал воду, то счётчик чистой воды стоял на месте, а вот серой — начинал крутиться.
Серая вода в Китае — это сточные воды, которые стекают со всего дома после душа, раковин и туалетов, проходят грубую очистку, а затем её используют повторно, но в качестве технической, например, для туалетов, мытья машин или полива растений. Купаться в ней, пить её, готовить на ней или мыть ей фрукты и овощи строго запрещено.
Но пара не знала, что пользуется сточной водой, потому что хозяева квартиры наколхозили трубу между серой и чистой водой и никому не сообщили. В итоге за последние полгода иммунитет пары сильно просел, они постоянно болели и кашляли, у них начали выпадать волосы, появились прыщи и прочее.
Они решили судиться с компанией, которая им предоставила жильё, но та перевела все стрелки на собственников, которые сами делали ремонт и, видимо, решили сэкономить. Сэкономить решила и британская корона, которая ремонтировала недвижимость, принадлежащую королевской семье, за счёт денег умерших граждан.