Парализовало пол-лица. Джоли призналась, как ей поплохело после развода с Питтом

Постоянная нервотрёпка вызвала у актрисы паралич Белла, при котором временно отказывает часть лица. У неё постоянно скакал сахар и даже изменился голос, что всё вместе сильно сказалось на её работе.

Джоли пыталась избежать скандалов, которые пришли в жизнь семьи вместе с разводом, но не вышло. Звезда призналась, что не любит публичность и, если бы знала её масштабы, никогда бы не стала актрисой. Сейчас она планирует доделать все проекты в Голливуде и уехать жить в Камбоджу, у неё там есть домик.

А ещё актриса будет уделять время своему ателье и школе швей. Она уверена, что пусть первое время дело будет убыточным, зато она сможет помочь людям, которым это нужно.

А на днях выяснилось, что российская певица Катя Лель тоже развелась с мужем после 15 лет вместе, да ещё и тайно. Почему она это сделала — читайте здесь.