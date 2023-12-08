Парализовало пол-лица. Джоли призналась, как ей поплохело после развода с Питтом
Голливудская пара решила расстаться ещё в 2016 году после 11 совместных лет, но отголоски скандального развода доносятся и в 2023-м. Бранджелина расходилась громко, с делёжкой детей и имущества и взаимными обвинениями, и такая публичность негативно сказалась на здоровье известной артистки. Джоли призналась, что у неё отказала половина лица из-за стресса.
Постоянная нервотрёпка вызвала у актрисы паралич Белла, при котором временно отказывает часть лица. У неё постоянно скакал сахар и даже изменился голос, что всё вместе сильно сказалось на её работе.
Джоли пыталась избежать скандалов, которые пришли в жизнь семьи вместе с разводом, но не вышло. Звезда призналась, что не любит публичность и, если бы знала её масштабы, никогда бы не стала актрисой. Сейчас она планирует доделать все проекты в Голливуде и уехать жить в Камбоджу, у неё там есть домик.
А ещё актриса будет уделять время своему ателье и школе швей. Она уверена, что пусть первое время дело будет убыточным, зато она сможет помочь людям, которым это нужно.
А на днях выяснилось, что российская певица Катя Лель тоже развелась с мужем после 15 лет вместе, да ещё и тайно. Почему она это сделала — читайте здесь.