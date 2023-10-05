Парализовало руки и ноги. Несколько десятков школьниц поразила неизвестная болезнь
Жители Кении столкнулись с непонятным и пугающим явлением — у нескольких десятков девочек появились симптомы неизвестной болезни. В этот раз вспышка произошла в округе Какамега, где пострадали минимум 95 школьниц. До этого похожий случай был в апреле в средней школе для девочек Мукуму. В итоге скончались две девочки и учитель.
© Киселев Сергей/Агентство «Москва»
В местных министерствах здравоохранения и больницах пока все в большом недоумении. Конкретного объяснения происходящему нет, но есть несколько предположений. Одно из них — повышенное количество электролитов, которое могло вызвать дефицит жидкости в организме и вот такой паралич. Девочки жаловались на боль в коленях и онемение ниже.
Ещё есть вероятность, что это какая-то инфекция, и в таком случае необходимо устроить карантин, чтобы пострадавшие девочки не заразили своих родных. Ведь некоторые болезни очень заразны и могут выкосить всю семью, поэтому не заболевших девочек тоже хотели оставить на карантине — вдруг они бессимптомно переносят на себе заразу.
Хотели, да не вышло: родители очень стремились забрать школьниц домой, и те устроили дебош и побили камнями правительственные машины. Детей пришлось отпустить, несмотря на все предупреждения медиков.
Дети часто попадают в нехорошие ситуации со здоровьем, причём нередко из-за собственной инициативы. Например, в Подмосковье девятиклассник так нервничал перед ОГЭ, что решил успокоиться родительской аптечкой. Взял несколько таблеток, принял, а потом ему резко поплохело. С мальчиком в итоге всё хорошо, а вот к родителям у полиции возникли вопросы.