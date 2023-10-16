Парень увидел пожар в квартире соседки и вызвал спасателей. Всё обернулось курьёзом
В окна к соседям лучше лишний раз не заглядывать, а то мало ли что там увидишь. Вот житель Нью-Йорка Киран Мюррей узрел у своих соседей пожар в квартире. Мужчина испугался и сразу же вызвал пожарных. Бригада приехала и уже готова была выносить людей из горящего дома, но хозяйка спокойно открыла им двери и вообще не поняла, в чём дело. «Пожаром» оказался свет от большого телевизора.
Мюррей увидел горение в окне соседке, гуляя по улице. Ему показалось, что в квартире пожар, но он решил всё же проверить. Парень достал смартфон, включил камеру и приблизил изображение.
«И это однозначно был пожар. Я подумал: пора вызывать спасателей. Позвонил в службу 911, и через несколько минут на улицах послышалось эхо пожарных машин», — рассказал американец журналистам.
В той квартире живёт Эли Лайонс. Женщина открыла дверь пожарным и обомлела. Они, скорее всего, тоже. Никакого пожара внутри не было — хозяйка мирно заваривала чай и сидела с ноутбуком. Просто у неё работал огромный телевизор, а на нём показывали какое-то рождественское видео с гирляндами на ёлке, камином и свечами.
Проходящий мимо Мюррей принял за огонь яркий свет от телевизора. Теперь женщина шутит, что ей придётся все-таки купить шторы. А то мало ли кому ещё что почудится.
И всё же о пожарной безопасности не забываем. Осенью пожаров становится больше, потому что некоторые люди любят погреться от плиты, не проверяют электрооборудование годами и используют старые печи. Освежить в памяти главные противопожарные правила можно здесь.