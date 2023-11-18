Парочку из России нашли мёртвой в «долине наркотиков» в Индии. На их телах нашли что-то пугающее

Сейчас полиция рассматривает версии о самоубийстве, убийстве и передозировке. Погибшими оказались 37-летний Максим Белецкий и 21-летняя Анна Ранцева. Известно, что парочка арендовала гостевой лом в Индии 14 октября. Хозяин дома говорит, что свет в их окнах видел редко.

Их тела нашли в районе горячего источника. Они сильно опухли, а на теле имелись порезы, которые, по мнению полиции, не были смертельными. Рядом с трупами полиция нашла нож, паспорта, телефоны россиян и записки. В одной они просили отправить вещи в посольство, в другой передать телефон Ранцевой родственникам. Среди найденных вещей также чарас (наркотик из конопли) — он же гашиш.

В правоохранительных органах отметили, что тела людей нашли в 50 м от труднопроходимой дороги, «насильно доставить кого-либо в это место было невозможно». Точная причина смерти пока неизвестна, её установит судмедэкспертиза.

Интересно, что долина Парвати — не самое обычное место в Индии. Её ещё называют «бермудским треугольником Индии» и «долиной наркотиков и смерти». За последние 10 лет там пропало более 1000 человек. Местность известна своими вечеринками и легко доступностью наркотиков.

Ранее в Турции трагически погибла семейная пара. Виноват персонал пятизвёздочного отеля.