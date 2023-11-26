Паспорт на минималках. Как получить вид на жительство в России

В общем порядке вид на жительство в России могут получить иностранцы, которые не менее года проживают в стране и имеют разрешение на временное проживание (РВП).

Получение вида на жительство начинается со сбора документов. Потребуется подготовить:

1. Заявление на получения вида на жительство в двух экземплярах. Образец можно найти на сайте МВД РФ.

2. Квитанцию об оплате госпошлины. Её размер — 5000 рублей.

3. Паспорт . Важно, чтобы до окончания срока действия документа оставалось не менее 4 месяцев (стандартный срок оформления ВНЖ по регламенту МВД).

4. Фотографии . Потребуется четыре снимка размером 35 на 45 мм.

5. Сертификат о знании русского языка, истории и права. Для получение сертификата необходимо сдать специальный экзамен в аккредитованном образовательном учреждении из перечня.

6. Медицинские справки. Нужно пройти медкомиссию и получить заключения об отсутствии таких заболеваний, как сифилис, ВИЧ, туберкулёз и т. д.

7. Подтверждение доходов. Для этого подойдут справки о доходах или выписка о банковском счёте;

8. Справку об отсутствии судимости в стране гражданства. Такая справка должна быть не старше трёх месяцев на момент подачи документов на ВНЖ, а также легализована/апостилирована для использования в РФ.

9. Документы на жильё. Если есть оно в собственности, следует предоставить справки из ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости); если квартира съёмная, то договор аренды — если иностранный гражданин въехал в РФ более трёх лет назад.

Этот список не исчерпывающий: он может меняться в зависимости основания, по которому иностранный гражданин подаёт документы на оформление ВНЖ. Помимо этого, важно знать, в каком формате предоставлять требуемые документы.

После сбора всех документов необходимо записаться на приём в территориальное отделение ГУВМ МВД (Главное управление по вопросам миграции) или уполномоченный миграционный центр. По регламенту заявление и документы рассматривают в течении четырёх месяцев, но на практике этот срок может быть больше.

Пока готовится вид на жительство иностранного гражданина, он может выезжать из России, но не дольше, чем на 6 месяцев. То же правило действует и в отношении человека, уже оформившего ВНЖ: отсутствие в стране более 6 месяцев в течение года может послужить основанием для аннулирования документа со стороны МВД.