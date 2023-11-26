Паспорт на минималках. Как получить вид на жительство в России
Чтобы иностранцу легально жить и работать в России, а также пользоваться некоторыми основными правами гражданина, ему нужно получить вид на жительство (ВНЖ). Сделать это несложно, но нужно выполнить ряд шагов. Их подробно описал заместитель директора иммиграционного департамента Intermark Relocation Михаил Смирнов.
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В общем порядке вид на жительство в России могут получить иностранцы, которые не менее года проживают в стране и имеют разрешение на временное проживание (РВП).
Получение вида на жительство начинается со сбора документов. Потребуется подготовить:
1. Заявление на получения вида на жительство в двух экземплярах. Образец можно найти на сайте МВД РФ.
2. Квитанцию об оплате госпошлины. Её размер — 5000 рублей.
3. Паспорт. Важно, чтобы до окончания срока действия документа оставалось не менее 4 месяцев (стандартный срок оформления ВНЖ по регламенту МВД).
4. Фотографии. Потребуется четыре снимка размером 35 на 45 мм.
5. Сертификат о знании русского языка, истории и права. Для получение сертификата необходимо сдать специальный экзамен в аккредитованном образовательном учреждении из перечня.
6. Медицинские справки. Нужно пройти медкомиссию и получить заключения об отсутствии таких заболеваний, как сифилис, ВИЧ, туберкулёз и т. д.
7. Подтверждение доходов. Для этого подойдут справки о доходах или выписка о банковском счёте;
8. Справку об отсутствии судимости в стране гражданства. Такая справка должна быть не старше трёх месяцев на момент подачи документов на ВНЖ, а также легализована/апостилирована для использования в РФ.
9. Документы на жильё. Если есть оно в собственности, следует предоставить справки из ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости); если квартира съёмная, то договор аренды — если иностранный гражданин въехал в РФ более трёх лет назад.
Этот список не исчерпывающий: он может меняться в зависимости основания, по которому иностранный гражданин подаёт документы на оформление ВНЖ. Помимо этого, важно знать, в каком формате предоставлять требуемые документы.
После сбора всех документов необходимо записаться на приём в территориальное отделение ГУВМ МВД (Главное управление по вопросам миграции) или уполномоченный миграционный центр. По регламенту заявление и документы рассматривают в течении четырёх месяцев, но на практике этот срок может быть больше.
Пока готовится вид на жительство иностранного гражданина, он может выезжать из России, но не дольше, чем на 6 месяцев. То же правило действует и в отношении человека, уже оформившего ВНЖ: отсутствие в стране более 6 месяцев в течение года может послужить основанием для аннулирования документа со стороны МВД.