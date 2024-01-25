Опубликовано 25 января 2024, 23:20
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Пассажиры не смогли пронести кошку в самолёт и бросили её в аэропорту
В аэропорту Жуковский пассажиры бросили кошку, с которой их не пустили в самолёт. Дело не в жестокости сотрудников воздушной гавани. Просто владельцы животного вообще не потрудились узнать, как перевозят питомцев в самолётах. Только у стройки регистрации выяснилось, что у кошки нет никаких документов, а везти её планировали в обычной сумке, а не в переноске. Впрочем, у этой истории оказался счастливый финал.
Хозяева кошки заявили, что готовы лететь без неё. Они оставили животное в аэропорту.
Однако для брошенки быстро нашли хозяина. Приютить кошку согласился один из сотрудников аэропорта, у которого есть опыт ухода за домашними животными. Он пообещал показать питомицу ветеринару, оформить ветпаспорт и сделать нужные прививки.
Представители аэропорта отметили, что нашли кошке не временного, а постоянного хозяина. Но если прежние владельцы вернутся в страну и захотят забрать животное, с ними готовы это обсудить, сообщил телеканал «360».
Ранее в РЖД пообещали изменить правила перевозки животных. Поводом стала трагичная история кота Твикса, которого проводница выбросила из вагона в 30-градусный мороз.