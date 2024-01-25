Пассажиры не смогли пронести кошку в самолёт и бросили её в аэропорту

Хозяева кошки заявили, что готовы лететь без неё. Они оставили животное в аэропорту.

Однако для брошенки быстро нашли хозяина. Приютить кошку согласился один из сотрудников аэропорта, у которого есть опыт ухода за домашними животными. Он пообещал показать питомицу ветеринару, оформить ветпаспорт и сделать нужные прививки.

Представители аэропорта отметили, что нашли кошке не временного, а постоянного хозяина. Но если прежние владельцы вернутся в страну и захотят забрать животное, с ними готовы это обсудить, сообщил телеканал «360».

Ранее в РЖД пообещали изменить правила перевозки животных. Поводом стала трагичная история кота Твикса, которого проводница выбросила из вагона в 30-градусный мороз.