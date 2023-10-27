Паук-скакун поселился в ухе у женщины и успел там полинять

Со странным звуками в ушах 64-летняя женщина проходила 4 дня. Больше всего её беспокоили проблемы со сном — шорох в ушах не давал уснуть. Врачам пришлось использовать трубку, чтобы, словно пылесосом, высосать паука и экзоскелет из слухового прохода.

«Она не чувствовала боли, потому что паук был очень маленьким. Его размер составлял всего около 2–3 миллиметра», — сказал доктор Тенчин Ван, заведующий отделением отоларингологии муниципальной больницы города Тайнань.

Скакун не повредил барабанную перепонку, поэтому слух женщины не ухудшился. Доктор отметил, что видал в ушах пациентов всякое: муравьёв, тараканов, мотыльков, комаров и т. д. Но это первый случай в его практике, когда насекомое линяет прямо у человека в ухе.

Ранее мы рассказывали, как одна жительница Подмосковья тоже пожаловалась на ощущение шевеления в ухе. Что ей достали оттуда врачи — узнайте здесь.