Паук-скакун поселился в ухе у женщины и успел там полинять
Жительница Тайваня однажды начала слышать странные звуки и щелчки. При этом в ухе у неё как будто что-то двигалось. С психикой у женщины всё было в порядке, так что версию о голосах в голове сразу отбросили. Врачи решили заглянуть ей прямо в ухо. А там — самый главных страх арахнофобов. В слуховом проходе сидел маленький паучок из семейства «скакуны». Причём в своём новом «домике» насекомое успело полинять.
Со странным звуками в ушах 64-летняя женщина проходила 4 дня. Больше всего её беспокоили проблемы со сном — шорох в ушах не давал уснуть. Врачам пришлось использовать трубку, чтобы, словно пылесосом, высосать паука и экзоскелет из слухового прохода.
«Она не чувствовала боли, потому что паук был очень маленьким. Его размер составлял всего около 2–3 миллиметра», — сказал доктор Тенчин Ван, заведующий отделением отоларингологии муниципальной больницы города Тайнань.
Скакун не повредил барабанную перепонку, поэтому слух женщины не ухудшился. Доктор отметил, что видал в ушах пациентов всякое: муравьёв, тараканов, мотыльков, комаров и т. д. Но это первый случай в его практике, когда насекомое линяет прямо у человека в ухе.
Ранее мы рассказывали, как одна жительница Подмосковья тоже пожаловалась на ощущение шевеления в ухе. Что ей достали оттуда врачи — узнайте здесь.