Пенсионер погиб после встречи с бешеной коровой. Ничего себе сходил за хлебушком

В тот день владелица коровы Пола Уилсон привезла скотину на рынок для продажи. Корову из фургона должны были выгрузить местные опытные погонщики, но 9-летняя бурёнка выбила ограждение, погнула прутья и буквально вылетела из машины. Её пытались остановить четверо погонщиков, но тщетно.

Корова выскочила на дорогу и понеслась вперед, налетев на 75-летнего Хью Эванса, который переходил на другую сторону. Она сломала пенсионеру ребра. Его доставили на вертолёте в больницу, но спустя 6 дней он погиб от переломов, пневмонии, сердечной и почечной недостаточности.

Во время расследования владелица коровы заявила, что её животинка была в порядке и не проявляла признаки стресса. А погонщики рассказали, что корова сильно нервничала. Хотя такого побега у них не было за все долгие годы работы. Полу Уилсон обязали усилить меры безопасности и установить более крепкие ограждения.

Кстати, учёные подсчитали, что в минуту умирает больше 100 человек по всему миру. Однако есть самое опасное время — 31 декабря, причём конкретно 11 часов утра. Счастливого Нового года, называется...