Пенсионерам объяснили, как можно остаться без льгот

Многие пенсионеры продолжают работать даже после достижения пенсионного возраста, что накладывает свои ограничения, например, индексация выплат просто не происходит. Но про самозанятых пенсионеров так сказать нельзя — они получают большинство льгот, хоть и есть минусы, говорит декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Самозанятые пенсионеры могут работать официально, платя налог с дохода от физических лиц в 4%, а от юридических — 6%. При этом для законодательства такие старички считаются неработающими, поэтому индексация зарплаты у них происходит.

Главное, чтобы бабушки и дедушки не платили взносы на собственное пенсионное страхование. Эти взносы добровольные, с их помощью будет расти страховой стаж, но из-за них пенсионер будет считаться работающим, поэтому индексации выплат не будет.

Многие льготы зависят от ежемесячного дохода пенсионера, и если у него есть отдельный источник заработка, то он тоже учитывается. В таком случае некоторые льготы можно потерять, например, субсидии на оплату коммунальных услуг.

При этом федеральные или региональные доплаты до прожиточного минимума остаются. В 2023 году минимум не превышает 12 363 рублей.

Ранее депутаты предложили понизить пенсионный возраст, но там, конечно, есть нюанс. Узнать о нём можно здесь.