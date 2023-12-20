Жизнь
22:40, 20 декабря 2023
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Пенсионерам объяснили, как можно остаться без льгот

Вообще у каждого российского пенсионера есть целый список субсидий и льгот от государства, вот только получить их можно лишь при выполнении некоторых условий. И самозанятые пенсионеры — особая категория пожилых людей, которая может не дотянуть до нужных показателей. Поэтому им нужно особенно внимательно относиться к денежному вопросу.

Пенсионерам объяснили, как можно остаться без льгот
© Freepik/DCStudio

Многие пенсионеры продолжают работать даже после достижения пенсионного возраста, что накладывает свои ограничения, например, индексация выплат просто не происходит. Но про самозанятых пенсионеров так сказать нельзя — они получают большинство льгот, хоть и есть минусы, говорит декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Самозанятые пенсионеры могут работать официально, платя налог с дохода от физических лиц в 4%, а от юридических — 6%. При этом для законодательства такие старички считаются неработающими, поэтому индексация зарплаты у них происходит.

Главное, чтобы бабушки и дедушки не платили взносы на собственное пенсионное страхование. Эти взносы добровольные, с их помощью будет расти страховой стаж, но из-за них пенсионер будет считаться работающим, поэтому индексации выплат не будет.

Многие льготы зависят от ежемесячного дохода пенсионера, и если у него есть отдельный источник заработка, то он тоже учитывается. В таком случае некоторые льготы можно потерять, например, субсидии на оплату коммунальных услуг.

При этом федеральные или региональные доплаты до прожиточного минимума остаются. В 2023 году минимум не превышает 12 363 рублей.

Ранее депутаты предложили понизить пенсионный возраст, но там, конечно, есть нюанс. Узнать о нём можно здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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infoforme.ru, 2023 г. 18+

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