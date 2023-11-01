Пенсионерам объяснили, кому ждать прибавки с 1 ноября

В ноябре 2023 года на индексацию пенсии могут рассчитывать те, кто работал в гражданской авиации: бывшие авиаторы и сотрудники угольной промышленности. Размер прибавки будет зависеть от стажа, средней заработной платы и суммы отчислений в Социальный фонд — всё индивидуально.

Прибавку получат и те пенсионеры, кому только-только исполнилось 80 лет. У них удвоится фиксированная выплата к пенсии. Сейчас она составляет 7567 рублей. Вот и умножаем на два. Рост пенсии произойдёт автоматически.

На большую сумму выплат могут рассчитывать и те, кто уже подал заявление на доплату за иждивенца. За одного ребёнка платят дополнительно 2522 рубля, за двух — 5044 рубля, а за трёх — 7567 рублей.

Проиндексируют пенсию и тем, кто работал после достижения пенсионного возраста, но уже 3 месяца как уволился.

О том, где россияне хотели бы жить на пенсии, можно узнать в этом материале.