Пенсионерка ушла из дома, потому что ей запретили отдать деньги мошенникам. А она очень хотела

Как сообщил телеграм-канал Mash, пенсионерка завязала общение с аферистами уже давно. Домашние это прознали и не раз просили женщину вернуться в коллектив, в семью, в работу. Но только та от перевода денег отказываться не планировала. Дошло даже до ссор с внуками и детьми, которые пытались убедить её не верить непонятным людям.

Женщина решила, что её не понимают и ушла из дома. Её искали два дня и нашли только с помощью обмана. Поисковики из движения «Доброспас» позвонили её и представились сотрудниками банка. Они сообщили даме, что ей оформлен кредит. Когда пенсионерка пришла за деньгами в банк, её там и поймали.

О том, перестала ли женщина верить мошенникам, история умалчивает. А вот другая российская пенсионерка, похоже, точно усвоила урок. Ей потерять деньги помешала простая случайность.