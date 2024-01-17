Жизнь
10:40, 17 января 2024
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«Пенсия и OnlyFans». Лолита рассказала, на что планирует жить после отмены концертов

Певица Лолита Милявская столкнулась с отменой нескольких концертов по всей России после того, как показалась в откровенном наряде на скандальной вечеринке в «Мутаборе». Несмотря извинения на неё вылилось немало хейта и критики как со стороны простых россиян, так и со стороны общественников. Её даже вырезали из новогодних телепередач и шоу. Правда, она не унывает и уже поделилась мыслями, на что планирует жить.
«Пенсия и OnlyFans». Лолита рассказала, на что планирует жить после отмены концертов
© кадр из видео / YouTube-канал Лолита Милявская

В беседе с Ридусом она в шутливой манере рассказала, что после отмены концертов планирует жить на пенсию и доходы от сервиса OnlyFans. Последний представляет собой площадку для взрослых, которая работает по платной подписке.

«Рассчитываю на пенсию и OnlyFans. Последнее — шутка», — призналась Лолита.

Кстати, пока что скучать певице не приходится — она быстро поняла, как провести освободившееся свободное время с пользой. Сразу после отмены нескольких концертов Лолита решила навести порядок в квартире. С гастролями времени у неё на это не было.

Автор:Анна Рожкова
Тег:
#НОВОГОДНИЙ
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