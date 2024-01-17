«Пенсия и OnlyFans». Лолита рассказала, на что планирует жить после отмены концертов

В беседе с Ридусом она в шутливой манере рассказала, что после отмены концертов планирует жить на пенсию и доходы от сервиса OnlyFans. Последний представляет собой площадку для взрослых, которая работает по платной подписке.

«Рассчитываю на пенсию и OnlyFans. Последнее — шутка», — призналась Лолита.

Кстати, пока что скучать певице не приходится — она быстро поняла, как провести освободившееся свободное время с пользой. Сразу после отмены нескольких концертов Лолита решила навести порядок в квартире. С гастролями времени у неё на это не было.