Пенсия в России вырастет с нового года. Сколько будут платить
Госдума утвердила законопроект в третьем и окончательном чтении. Согласно ему, пенсии вырастут с 1 января 2024 года на 7,5%. Решение коснётся более 32 млн россиян, отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он добавил, что все необходимые средства уже заложены в проект. С 2024 года пенсия вырастет в среднем на 1500 рублей.
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Отмечается, что повысить пенсии власти решили на фоне высокой инфляции — пенсионное обеспечение россиян должно соответствовать росту цен. В 2024 году на эти цели потратят около 234 млрд рублей.
Средний размер страховой пенсии вырастет на 1572 рубля и составит до 22 605 рублей. Получатели страховой пенсии будут получать больше на 1631 рубль, в среднем выплата достигнет 23 449 рублей.