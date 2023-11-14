Пенсия в России вырастет с нового года. Сколько будут платить

Отмечается, что повысить пенсии власти решили на фоне высокой инфляции — пенсионное обеспечение россиян должно соответствовать росту цен. В 2024 году на эти цели потратят около 234 млрд рублей.

Средний размер страховой пенсии вырастет на 1572 рубля и составит до 22 605 рублей. Получатели страховой пенсии будут получать больше на 1631 рубль, в среднем выплата достигнет 23 449 рублей.