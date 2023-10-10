Жизнь
01:00, 10 октября 2023
1 мин.

Перебрали «рябиновки». Россиянин устроил дома вытрезвитель для птиц

Многие хоть раз, но перебирали с алкоголем. Оказывается, эта вредная привычка свойственна и птицам. Они тоже могут опьянеть, если употребят лишнего. Вот так житель Карелии обнаружил шесть пернатых, которые без движений лежали на земле. Россиянин решил не оставлять живность в беде и устроил им мини-вытрезвитель.

Перебрали «рябиновки». Россиянин устроил дома вытрезвитель для птиц
© vk.com/misha_chumakov

Оказалось, что они наелись забродившей рябины и птичек унесло.

Мужчина нашёл поблизости коробку и отнёс птиц домой в тепло. Он поставил рядом воды и пшена, чтобы те могли перекусить, как проснутся, восстановиться и улететь обратно. Больше о судьбе птичек-алкоголичек пока ничего не известно.

Насчёт пшена определённо правильное решение. А то многие привыкли тех же уток в пруду кормить хлебом — такая кормёжка может плохо кончиться. О том, какие ещё продукты нельзя давать птицам, можно узнать в этом материале.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.