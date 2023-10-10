Перебрали «рябиновки». Россиянин устроил дома вытрезвитель для птиц
Многие хоть раз, но перебирали с алкоголем. Оказывается, эта вредная привычка свойственна и птицам. Они тоже могут опьянеть, если употребят лишнего. Вот так житель Карелии обнаружил шесть пернатых, которые без движений лежали на земле. Россиянин решил не оставлять живность в беде и устроил им мини-вытрезвитель.
Оказалось, что они наелись забродившей рябины и птичек унесло.
Мужчина нашёл поблизости коробку и отнёс птиц домой в тепло. Он поставил рядом воды и пшена, чтобы те могли перекусить, как проснутся, восстановиться и улететь обратно. Больше о судьбе птичек-алкоголичек пока ничего не известно.
Насчёт пшена определённо правильное решение. А то многие привыкли тех же уток в пруду кормить хлебом — такая кормёжка может плохо кончиться. О том, какие ещё продукты нельзя давать птицам, можно узнать в этом материале.