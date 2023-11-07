Перец или жизнь. Мужчине отрезали пенис из-за недельной эрекции

Как сообщили индонезийские врачи, сперва пациент обратился к ним с другой жалобой — у него постоянно болело в боку, а ещё он потерял 8 кг за два месяца без видимых причин. После обследования выяснилось, что у мужчины рак почки.

Через 2 недели появились и новые симптомы — мужчина пришёл в больницу с эрекцией, которая не проходила уже неделю и доставляла дискомфорт. Обследование показало, что это произошло не по вине мужчины — просто клетки рака распространились и на пенис.

Все имеющиеся методы лечения не помогали, поэтому медики решили проблему ампутировать. Ещё мужчине пришлось пройти химио- и радиотерапию. Спустя 3 месяца после лечения симптомы прошли, а отсутствие пениса не помешало обычной жизни — никаких проблем с основными функциями организма не появилось.

Но лишиться части тела можно не только из-за страшного рака, но и обычного гриппа. Например, жительница США Эллисон Миллер попала в больницу из-за вируса, но в итоге впала в кому и у неё развился сепсис. Врачам пришлось ампутировать ей ногу.