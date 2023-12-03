Перечислены три распространённые ошибки, которые люди делают утром за завтраком

Как передаёт Pronews со ссылкой на врачей, бананы в том или ином виде на завтрак делает с организмом следующее: сначала за счёт сахаров в банане вы быстро насыщаетесь, но также быстро начинаете голодать и чувствовать усталость.

Если и включать в свой завтрак этот жёлтый плод, то только в сочетании с полезными жирами — это «предотвратит скачок уровня сахара в крови и последующий сбой», отметил диетолог. Плюс вы получите больше пользы от калия, клетчатки и магния, которые содержатся в продукте.

Эксперты Pronews также отметили, что утром нужно особенно тщательно следить за водным балансом. Закинуться чашкой чая или кофе, но не выпивая при этом до и после обычную воду, — плохой вариант. Также воду стоит включить в сам завтрак. В идеале он не должен быть сухим. Подойдет, например, хорошо впитывающая воду овсянка.

Но с кашами тоже надо быть аккуратными.

Медики отмечают, что каши быстрого приготовления в идеале стоит исключить из своего рациона. Да, если времени ну вообще нет и вопрос стоит между «не несть ничего» или «перекусить кашей-пятиминуткой», то лучше выбрать последнее. Но эксперты отмечают, что «в "быстрых кашах" крупа обычно сильно измельчена и пропарена, что значительно снижает её питательную ценность». Тем более, что в составе таких продуктов часто присутствуют совсем не полезные сахар, усилители вкуса, синтетические ароматизаторы и прочие добавки.