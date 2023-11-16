«Когда переехал, не помню…» Шнуров прокомментировал слухи об эмиграции в Германию

В последнее время Сергей Шнуров значительно сократил количество появлений на публике и концертов, погрузившись в семью: у него с Ольгой Абрамовой, на которой он женат с 2018 года, уже двое детей. Несмотря на периодически появляющиеся на YouTube новые песни и ролики, сам музыкант как будто залёг на дно, заставив публику гадать, в России ли он вообще или вслед за многими коллегами по цеху куда-то эмигрировал.

Очередной инсайд опубликовала «Комсомольская правда». По информации издания, он перевёз всю семью в Германию и сам переехал туда вместе со своими миллионами и кошками.

Правда, есть нюанс: об эмиграции Шнурова поведала Валентина Кулигина, мать помощницы музыканта Анастасии Кулигиной. Анастасия в последнее время оказалась под вниманием прессы по совсем неприглядному поводу: артист и его жена обвиняют девушку в присвоении 5,5 млн рублей.

«Они в Германии купили жильё, — заявила Валентина Кулигина. — Шнуровы почти всё время там живут. Здесь у них только обслуживающий персонал. А так они в Германию то уезжают, то приезжают...»

Сама Валентина узнала об этом от дочери, которая сейчас находится под домашним арестом. Якобы та помогала им перевозить вещи и ремонтировать дом примерно год назад, осенью 2022 года. По словам Кулигиной, ряд вещей и драгоценностей Шнуровых вызвали вопросы на таможне и их изъяли для проверки. А Анастасия, сопровождавшая ценный груз и любимых кошек певца, на некоторое время застряла в Германии, где вместе с животными жила в «шикарной гостинице».

О причинах, побудивших Шнурова к переезду, женщина не знает. Но предположила, что за границей они прячутся от судов с её дочерью: «У жены Шнурова папа — миллиардер. Деньги у них есть, почему бы и нет? Они, по-моему, и сейчас уехали туда. Их вызывают в суд. А они не ходят».

Вот только сам Шнуров такие предположения называет выдумкой. В комментарии RTVI он подчеркнул, что не намерен уезжать из страны, хотя его уже раз пять «эмигрировали» туда в прессе.

«Я никуда не переехал. И не собирался. За последнее время, судя по тому, что вижу в СМИ, я переехал раз пять уже, не меньше», — заявил Шнуров.