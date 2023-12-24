Перекачала жир в ягодицы. Звезда «Счастливы вместе» потратила 20 млн на пластику у скандального хирурга

В апреле артистка родила третьего ребёнка и довольно быстро пришла в форму, и оказалось, что причиной стали не только правильное питание и спорт. Она убрала лишнюю кожу в области рук и «перекачала» жир из живота в ягодицы.

Причём звезда настолько спешила, что надеялась, что хирург всё сделает прямо в роддоме. Однако звёздный специалист посоветовал не торопиться и дать телу полгода на восстановление.

Бочкарёва выбрала Тимура Хайдарова несмотря на громкий скандал, который разразился с его участием в медиа. Работой хирурга остались недовольны певицы Слава и Любовь Успенская, а также множество немедийных россиянок, которым хирург испортил внешность. А Бочкарёва не побоялась отдать ему 20 млн рублей. В дальнейшем она планирует прийти к Хайдарову, чтобы сделать и грудь.