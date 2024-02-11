Жизнь
Опубликовано 11 февраля 2024, 04:00
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Переносите простуду «на ногах»? Тогда ваш мозг в опасности

Многие россияне легкомысленно относятся к простуде и считают, что с соплями и лёгким недомоганием вполне можно отправиться на работу или продолжать заниматься домашними делами. В то же время даже самая банальная простуда может обернуться серьёзными последствиями для здоровья, особенно если не соблюдать постельный и питьевой режимы. О последствиях — рассказал врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Тимур Асанов.
freepik

freepik

По словам Асанова, лучше первые три для простуды провести в постели. В комнате должна поддерживаться влажность в 40−60%, а ещё её нужно не забывать проветривать. Питаться стоит лёгкой пищей и важно пить больше жидкости. Любых нагрузок нужно избегать. При таком подходе на четвёртый день болезни станет значительно легче.

При этом если игнорировать эти рекомендации и переносить болезнь «на ногах», то может развиться бактериальная инфекция. Дело в том, что вирусы ослабляют организм, иммунитет падает и бактерии, которые живут на слизистых, «поднимают голову». В результате могут наступить такие осложнения как пневмония, бронхит, в том числе и хронический, отит, гайморит.

Плюс последствия на себе может ощутить и сердечно-сосудистая система. С её стороны возможно появление аритмии и кардиомиопатии. Всё потому, что во время болезни нагрузка на сердце растёт и ему приходится работать на износ.

Ещё перенос простуды на ногах может негативно сказать на работе почек и печени, так как они играют роль фильтра и выводят из организма вредные вещества. В результате могут развиться такие болячки как невирусные гепатиты, пиелонефрит, громерулонефрит. На фоне осложнений от простуды может пострадать также головной мозг либо могут развиться аутоиммунные заболевания (ревматизм, например).

Врач посоветовал поберечь и себя, и окружающих, так как вы можете заразить других через бытовые предметы в офисе или в транспорте.

О том, почему при простуде могут болеть зубы, рассказали здесь.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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