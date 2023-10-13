Перестанет учиться совсем. Психолог объяснил, почему нельзя платить ребёнку за хорошие оценки

Как объяснил «Газете.Ru» психолог Богдан Дерябин, денежная мотивация даёт отличный результат на первых порах. Ребёнок стремится получать хорошие оценки, чтобы накопить на то, что ему хочется, — самокат, телефон и так далее. Если выплаты растут со временем, то дети фактически начинают зарабатывать с малых лет.

Но на деле этот подход перестаёт работать со временем, и негативные последствия перевешивают все плюсы. Во-первых, ребёнку дают сигнал, что в семье допустимы товарно-денежные отношения, а значит, всё завязано на деньгах. То есть, если выплаты прекратятся, то и «тяга к знаниям» тоже резко упадёт.

Во-вторых, такие выплаты приводят к тому, что у ребёнка вообще пропадает интерес к знаниям — он ориентируется только на получение хорошей отметки. Фактически ребёнок перестаёт понимать, зачем вообще учиться.

Дерябин добавил, что денежные поощрения допустимы, если их цель — научить своё чадо планировать бюджет и распоряжаться деньгами. Но тогда деньги за учёбу не должны быть единственным источником поступлений. Например, можно установить определённый лимит карманных денег и добавлять сюда поощрение, если ребёнок хорошо учится.

Психолог напомнил, что лучшая мотивация к учёбе — это понимание того, зачем нужны знания. Именно поэтому родителям стоит обращать внимание на интересы детей и заводить с ними разговор о будущей профессии с подросткового возраста. Так они будут заранее готовиться к экзаменам.

А вот о том, как школьнику начать самому зарабатывать, можно почитать в этом материале.