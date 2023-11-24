Жизнь
19:20, 24 ноября 2023
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Пэрис Хилтон второй раз за год стала мамой и назвала дочь как Джека Лондона

Американская актриса, певица и фотомодель Пэрис Хилтон в День благодарения сообщила о рождении второго ребёнка. Звезда опубликовала в соцсетях фото, на котором изображён розовый костюмчик с надписью «Лондон», и подписала «Спасибо за мою девочку». Британский таблоид Daily Mail рассказал, почему светская львица выбрала именно такое имя.

Пэрис Хилтон второй раз за год стала мамой и назвала дочь как Джека Лондона

© parishilton/Instagram (запрещён в РФ, владелец — компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена)

Всё просто: Лондон — любимый город Пэрис. Она ещё 10 лет назад решила, что назовёт свою дочь именно так.

Имя первого ребёнка, который появился на свет от суррогатной матери в январе 2023-го, никак не связано со столицами. Мальчика назвали Фениксом.

Отец детей — бизнесмен Картер Реум. Пара начала встречаться в 2020 году, а в ноябре 2021 состоялась их свадьба — праздновали три дня.

У российской актрисы Равшаны Курковой, так же как и у Пэрис, дети появились, только когда она разменяла пятый десяток. Причём её первого ребёнка — мальчика — выносила суррогатная мать. А в марте 2023 года Куркова родила девочку.

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