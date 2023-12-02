Первоначальный взнос по ипотеке решили повысить. Кто рванул за кредитом — погодите

Как объяснили в правительстве грядущее решение: льготная ипотека пользуется популярностью, и её продлили на 2024 год. Она развивается огромными темпами, в 2023 году россияне купили квартир на 3,5 трлн рублей, а застройщики сдали 104 млн кв. м жилья. Но всё это дело нужно как-то регулировать, поэтому решили поднять порог вхождения.

Россияне, и без того расстроенные первоначальным взносом у ипотеки с господдержкой (в сентябре его подняли с 15 до 20%), навострились в банки за кредитами, чтобы успеть в 2023 году урвать ипотеку по старым условиям. Но финансовый аналитик Михаил Беляев советует остановиться и подумать.

Он напомнил, что сейчас ключевая ставка очень высокая — 15%, как и размер кредитного пузыря россиян. Они набирают кредитов, потому что не хватает денег или средств на покупку, а потом не могут отдать долг, потому что всё ещё не хватает денег. Так и формируется пузырь.

Поэтому аналитик посоветовал не торопиться ввязываться в дорогую ипотеку, боясь, что она станет ещё дороже. Но если проблем с деньгами нет и точно знаете, что всё выплатите, то можно и приобрести жильё. Тем более к концу года можно найти предложения со скидками.

Как обстоят дела с льготной ипотекой, почему она дорожает, можно ли в неё ещё вписаться и нужно ли — можно почитать вот здесь.