Первый в 2024 году звездопад россияне увидят в ночь на 3 января
Россияне смогут наблюдать первый звездопад этого года в ночь на 3 января. Метеорный поток Квадрантиды достигнет максимума активности: в небе появятся около 120 метеоров в час. Они часто бывают яркими огненными, поэтому заметить такие проще. Правда, пик их активности продлится всего несколько часов, а видимость может ухудшиться из-за восхода Луны.
В наступившем году Квадрантиды могут стать самым сильным метеорным потоком, рассказал NEWS.ru старший научный сотрудник института прикладной астрономии РАН кандидат физико-математических наук Николай Железнов.
Лучше всего наблюдать звездопад с полуночи и до рассвета, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. Но есть проблема — условия сейчас не самые лучшие: может помешать Луна.
Поток покажется над северо-восточным горизонтом: область вылета метеоров — под ручкой ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас.
Это первый звездопад в 2024 году. В конце ушедшего 2023-го россияне смогли увидеть метеоритные потоки Урсиды и Геминиды.