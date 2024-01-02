Первый в 2024 году звездопад россияне увидят в ночь на 3 января

В наступившем году Квадрантиды могут стать самым сильным метеорным потоком, рассказал NEWS.ru старший научный сотрудник института прикладной астрономии РАН кандидат физико-математических наук Николай Железнов.

Лучше всего наблюдать звездопад с полуночи и до рассвета, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. Но есть проблема — условия сейчас не самые лучшие: может помешать Луна.

Поток покажется над северо-восточным горизонтом: область вылета метеоров — под ручкой ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас.

Это первый звездопад в 2024 году. В конце ушедшего 2023-го россияне смогли увидеть метеоритные потоки Урсиды и Геминиды.