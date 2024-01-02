Жизнь
17:20, 02 января 2024
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Первый в 2024 году звездопад россияне увидят в ночь на 3 января

Россияне смогут наблюдать первый звездопад этого года в ночь на 3 января. Метеорный поток Квадрантиды достигнет максимума активности: в небе появятся около 120 метеоров в час. Они часто бывают яркими огненными, поэтому заметить такие проще. Правда, пик их активности продлится всего несколько часов, а видимость может ухудшиться из-за восхода Луны.

Первый в 2024 году звездопад россияне увидят в ночь на 3 января
© Freepik/wirestock

В наступившем году Квадрантиды могут стать самым сильным метеорным потоком, рассказал NEWS.ru старший научный сотрудник института прикладной астрономии РАН кандидат физико-математических наук Николай Железнов.

Лучше всего наблюдать звездопад с полуночи и до рассвета, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. Но есть проблема — условия сейчас не самые лучшие: может помешать Луна.

Поток покажется над северо-восточным горизонтом: область вылета метеоров — под ручкой ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас.

Это первый звездопад в 2024 году. В конце ушедшего 2023-го россияне смогли увидеть метеоритные потоки Урсиды и Геминиды.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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