Петросян сломал руку, ему нужна операция. Что известно о здоровье юмориста

В ночь на 13 февраля состояние Петросяна ухудшилось — у него обострилась хроническая гипертония, но врачам удалось стабилизировать его состояние. Операцию по установке титановых пластин в руку должны провести ближе к выходным, сообщает телеграм-канал Mash. К этому времени должен спасть отёк.

У пожилых людей часто бывают проблемы с прочностью костей, и поэтому сломать себе что-то они могут, даже падая с высоты собственного роста. Чаще всего причина в остеопорозе. Этот диагноз есть у Марины Хлебниковой. О состоянии певицы рассказали тут.