Опубликовано 13 февраля 2024, 14:50
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Петросян сломал руку, ему нужна операция. Что известно о здоровье юмориста
78-летний юморист Евгений Петросян сломал себе руку, упав во время прогулки по улице Лесной в Москве. Его экстренно увезли в больницу и госпитализировали. Случилось это днём 11 февраля. Перелом предплечья оказался со смещением, и артисту нужна операция, но провести её сразу не получилось из-за принимаемых Петросяном медикаментов. Позже состояние комика ухудшилось.
В ночь на 13 февраля состояние Петросяна ухудшилось — у него обострилась хроническая гипертония, но врачам удалось стабилизировать его состояние. Операцию по установке титановых пластин в руку должны провести ближе к выходным, сообщает телеграм-канал Mash. К этому времени должен спасть отёк.
У пожилых людей часто бывают проблемы с прочностью костей, и поэтому сломать себе что-то они могут, даже падая с высоты собственного роста. Чаще всего причина в остеопорозе. Этот диагноз есть у Марины Хлебниковой. О состоянии певицы рассказали тут.