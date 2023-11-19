Певец Егор Крид решил потягаться с Мизулиной в суде. Лучше бы на рэп-батл вызвал
Певец и рэпер Егор Крид в последнее время всё больше занимается блогерством, зарабатывая себе на хлеб с икоркой. При этом он предпочитает проводить стримы на платформе Twitch, которая под это и заточена. Однако среди его рекламодателей не раз замечали подозрительных, поэтому с певцом решила бороться сама Екатерина Мизулина. А он в ответ подал на неё в суд.
Член Общественной палаты и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала Крида главным скамером (то есть мошенником) страны, когда в апреле на платформе заблокировали целый список стримеров.
Сравнение с аферистом Криду не понравилось, поэтому он решил подать в суд на Мизулину и на её «Лигу», чтобы отстоять поруганные честь и достоинство. Он уже передал заявление в Замоскворецкий суд Москвы. Размер компенсации при этом пока не известен.
Вообще, Крид любитель сгонять в суд — ранее он судился с Telegram-каналом, который развал певца в числе инфоцыган, которых проверят из-за неуплаты налогов. В этом случае он выиграл в споре, а другой иск суд пока рассматривает — о якобы огромном гонораре Крида за «Разговоры о важном».
В судах, кстати, часто разбирают дела о музыкантах и их творчестве. Например, санаторий «Лесная сказка» под Новосибирском оштрафовали более чем на 43 000 рублей за песни Джастина Тимберлейка. А почему — можно почитать здесь.