Леонтьев внезапно приехал в Россию. Всё из-за своих «леопардов»

Речь идёт о жилье певца в Колокольниковом переулке. Квартира Леонтьева занимает два этажа. В 2022 году кадры оттуда облетели интернет и удивили пользователей интерьером квартиры. Вся мебель там оказалась в леопардовых принтах. Даже на стене изображён леопард. В комнатах также много статуй и африканских племен. Короче говоря, целый зверинец.

СМИ пишут, что Леонтьев приехал в Москву на два месяца, чтобы сделать ремонт в той квартире. По сведениям «Дни.ру» певец изменил стиль оформления и цвет стен.

Кстати, ещё летом сообщалось, будто Леонтьев выставил на продажу свою леопардовую «квартиру». Однако представитель певца Борис Чигирев сказал, что ничего об этом не знает.

Леонтьев в России, возможно, не только ради ремонта. Чигарёв напомнил в беседе с News.ru, что в 2024-й станет для музыканта юбилейным — 19 марта ему исполнится 75 лет. Представитель певца не исключил, что тот может дать концерт в стране.