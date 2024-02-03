Певица Бьянка спаслась от похитителя, отпугнув его криком. Хорошо, связки тренированные

Как рассказала певица, мужчина был в тёмном пуховике и высокий, под два метра. Он держал в руках палку, которой и начал угрожать артистке. Он требовал, чтобы она села с ним в машину, но Бьянка разбираться не стала и просто начала кричать. Незнакомец испугался её реакции и сбежал.

После этого случая певица обратилась к психологу, потому что теперь боится выходить из дома, и вместе с адвокатами они решают, будут подавать заявление в полицию или нет. Если она решится, то похитителю-неудачнику не повезёт — королева русского R’n’B хорошо умеет защищаться в правовом пространстве. До этого она отсудила почти 400 000 рублей за туалет.

Проблемы возникли в жизни Бьянки очень невовремя — она только выпустила с Мари Краймбрери новый сингл «Кайф» и восстановила здоровье. Это, кстати, помогло ей похудеть на 32 кг — оказалось, что у неё был гормональный сбой, с которым разобрались врачи.