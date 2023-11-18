«Тяжелее, чем просто алкоголь». Певица Лолила рассказала о своём заболевании

Как сообщило издание utro.ru, Лолита сделала очень неожиданное и интимное признание. Она заявила, что у неё есть одно заболевание, но это не алкоголизм, как часто пишут в Интернете. К слову, она добавила, что иногда перебрать со спиртным может каждый, особенно после каких-то неприятностей. Тем более, так делать иногда советуют психологи. Важно, правда, знать чувство меры и думать о печени, уточнила она.

Но рассказать Лолита хотела о другом. По её словам, её заболевание тяжелее, чем просто алкоголь — это зависть.

Певица отметила, что как-то напилась и пошла петь в караоке песни Григория Лепса. На секунду в процессе она стала трезвой, выровняла осанку и поняла, что больна. Артистка позавидовала Лепсу, говорит «зацепила жабу». Даже на утро жить было невыносимо, объяснила она. После этого она обратилась к психиатру.

Ранее Кристина Асмус тоже сделала признание. Она рассказала, чем её заразил Харламов.