«Тяжелее, чем просто алкоголь». Певица Лолила рассказала о своём заболевании
Зависть — это то, чувство, которое может настигнуть практически любого человека. И дело не всегда только в деньгах: кто-то может завидовать семейному счастью, славе, успешной карьере или признанию. Это чувство, как оказалось, испытывала и 60-летняя певица Лолита Милявская. Она почувствовала его после того, как в караоке пела песню Григория Лепса.
Как сообщило издание utro.ru, Лолита сделала очень неожиданное и интимное признание. Она заявила, что у неё есть одно заболевание, но это не алкоголизм, как часто пишут в Интернете. К слову, она добавила, что иногда перебрать со спиртным может каждый, особенно после каких-то неприятностей. Тем более, так делать иногда советуют психологи. Важно, правда, знать чувство меры и думать о печени, уточнила она.
Но рассказать Лолита хотела о другом. По её словам, её заболевание тяжелее, чем просто алкоголь — это зависть.
Певица отметила, что как-то напилась и пошла петь в караоке песни Григория Лепса. На секунду в процессе она стала трезвой, выровняла осанку и поняла, что больна. Артистка позавидовала Лепсу, говорит «зацепила жабу». Даже на утро жить было невыносимо, объяснила она. После этого она обратилась к психиатру.
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