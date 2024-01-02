Певица Мари Краймбрери раскрыла, почему её романы заканчивались катастрофой

Краймбрери в интервью YouTube-каналу «Начало» призналась, что ей часто изменяли. Причём в первый раз это произошло в самых первых отношениях, когда девушке было всего 19 лет и она была уверена, что измены бывают только в кино. «В жизни-то мы любим друг друга. Какие измены?» — говорила певица.

Тогда она простила неверность, однако это всё равно разрушило их отношения. Певица не могла полностью доверять и раскрываться парню, поэтому всё закончилось плачевно.

Другие отношения Краймбрери продлились долгих 8 лет, но и они закончились из-за измены. И в этот раз артистка простила избранника и снова с ним сошлась, но предательство отравило их отношения.

«Я его заново так же сильно не полюбила. Я не смогла его воспринять как та женщина, которая открыто верит в святость всего вокруг происходящего», — призналась она.

В итоге девушка поняла, что измены прощать просто не умеет. Поэтому она решила, что если ей изменили, нужно уходить. Краймбрери сказала, что ей всё равно, какие были причины у партнёра и как он это может объяснить, для неё измены невозможны в любом случае.

С изменами сталкивались и другие звёзды. Недавно рэпер Гуф обвинил в неверности бывшую жену Юлию Королёву. Подробнее об этом можно узнать здесь.