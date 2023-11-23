Певица Тонева рассказала о попытках забеременеть от молодого мужа
Солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева призналась, что в свои 46 лет она пытается забеременеть. По словам артистки, она делает всё, что может, но пока ничего не выходит. Решает не только здоровье, но и карма, убеждена звезда. В 2017 году Тонева вышла замуж за танцовщика Алексея Биржу. Он на целых 12 лет младше именитой певицы, но, похоже, их браку это не мешает.
В одном интервью Тонева сказала, что мечтает познакомиться лишь с одним человеком — со своим ребёнком. Но пока что у певицы нет детей. Тем не менее она не оставляет попыток забеременеть.
«Для меня это была бы большая награда… Посмотрим! Как Бог решит. Я делаю всё, что в моих силах. Но карма многое решает! Я надеюсь на то, что всё получится», — сказала артистка порталу Prozvezd.info на премьере спектакля «Путь героя».
Тонева в браке уже 6 лет. Её муж — хореограф и танцовщик Алексей Биржа. Разница в возрасте сильно напрягала саму певицу, но успокоить её смог астролог. Артистке сказали, что цифры в паспорте — не проблема для настоящей любви.
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