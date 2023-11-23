Певица Тонева рассказала о попытках забеременеть от молодого мужа

В одном интервью Тонева сказала, что мечтает познакомиться лишь с одним человеком — со своим ребёнком. Но пока что у певицы нет детей. Тем не менее она не оставляет попыток забеременеть.

«Для меня это была бы большая награда… Посмотрим! Как Бог решит. Я делаю всё, что в моих силах. Но карма многое решает! Я надеюсь на то, что всё получится», — сказала артистка порталу Prozvezd.info на премьере спектакля «Путь героя».

Тонева в браке уже 6 лет. Её муж — хореограф и танцовщик Алексей Биржа. Разница в возрасте сильно напрягала саму певицу, но успокоить её смог астролог. Артистке сказали, что цифры в паспорте — не проблема для настоящей любви.

Ранее российская певица, телеведущая и блогерша Ольга Бузова тоже озвучила свои планы на материнство. По её словам, стать мамой в 2023 году точно не успеет. Но что будет потом?