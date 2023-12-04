Певица Zivert будет наставницей в новом сезоне «Голоса»

Другими наставниками в новом сезоне «Голоса» останутся Владимир Пресняков, Полина Гагарина и Антон Беляев. Ведущей шоу вновь стала Яна Чурикова.

Предварительный кастинг на шоу прошли 128 вокалистов. Они будут участвовать в слепых прослушиваниях, сообщил ТАСС со ссылкой на Первый канал.

Ранее стало известно, что рэпер Баста попал в ДТП после концерта в Петербурге.