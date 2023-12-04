09:20, 04 декабря 2023
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Певица Zivert будет наставницей в новом сезоне «Голоса»
Первый канал начал снимать новый сезон музыкального проекта «Голос». Основная концепция шоу не поменялась. А вот состав наставников — да, хоть и незначительно. На этот раз одно из красных кресел на проекте займёт поп-певица Zivert (Юлия Зиверт). Она сменит на этом посту рэпера Басту (Василий Вакуленко). Посмотреть шоу по телевизору можно будет уже скоро.
Другими наставниками в новом сезоне «Голоса» останутся Владимир Пресняков, Полина Гагарина и Антон Беляев. Ведущей шоу вновь стала Яна Чурикова.
Предварительный кастинг на шоу прошли 128 вокалистов. Они будут участвовать в слепых прослушиваниях, сообщил ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Ранее стало известно, что рэпер Баста попал в ДТП после концерта в Петербурге.