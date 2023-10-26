Пилот самолёта поел грибов и чуть не убил всех на борту. Пытался справиться с депрессией

44-летний Джозеф Эмерсон не был в этот день на смене. Но во время полёта самолёта Embraer 175 авиакомпании Alaska Airline из Эверетта в Сан-Франциско он попытался активировать систему пожаротушения. Она перекрывает подачу топлива в двигатели, чтобы при пожаре всё ещё быстрее не загорелось.

Благо экипаж вовремя обнаружил проблему и вернул подачу топлива. Эмерсона пришлось вывести в салон и обезвредить. Пассажирам объяснили, что у мужчины случился нервный срыв.

Потом, когда пилота передали полиции, выяснилось, что за пару дней до полёта он наелся галлюциногенных грибов. Всё потому, что него началась депрессия после смерти близкого друга. Правда, от наказания это его не освободит. Мужчине уже предъявили обвинение в покушении на убийство 80 человек. Именно столько людей находилось в салоне плюс четыре человека экипажа.

Благо самолёт долетел до места назначения без опозданий. Недавно в России была другая чрезвычайная ситуация, связанная с авиаполётами. Воздушное судно пришлось сажать в пшеничном поле из-за нехватки топлива.