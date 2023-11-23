Пищевые добавки, которые могут убить. Вот список
Промышленные продукты часто не блещут натуральностью или хотя бы приемлемым составом. Сейчас даже хлеб может состоять не из муки, воды и дрожжей, а содержать в своём составе кучу улучшителей, усилителей и других консервантов. Всё ради того, чтобы продукт был дешевле и пролежал дольше. Здоровье потребителя обычно роли не играет. В Роскачестве напомнили, какие добавки вы точно не должны увидеть в российских продуктах.
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Запрещённые пищевые добавки
Как отметили в Роскачестве, для того, чтобы добавка оказалась под запретом, достаточно даже подозрения, что она вредна для здоровья. Сейчас в России под запретом всего восемь «ешек»
- Синтетический краситель Е121. Это ядовитое вещество и канцероген. Он опасен, так как может вызывать рак и пагубно сказываться для работе органов дыхания и мочеполовой системе;
- Искусственный краситель Е128. Это тоже канцероген, которые негативно влияет на нервную систему в том числе память и координацию;
- Искусственный краситель Е123. Ещё один канцероген, который повышает риски развития злокачественных опухолей, способствует возникновению внутриутробных пороков плода и задерживает его развитие;
- Консервант Е127. Его ещё называют натриевой солью. Она запрещена для людей с астмой и аллергией. Может вызывать головную боль, нарушение работы ЖКТ и способствовать развитию рака;
- Консервант Е240. Вызывает рак носоглотки;
- Улучшитель хлебопекарный E924a. Этот канцероген, он токсичен для мочевыделительной системы;
- Улучшитель хлебопекарный E924b. Тоже способствует появлению рака, также токсичен для кожного покрова.
-Консервант Е216. Это сильнейший аллерген, который к тому же вызывает и рак груди у женщин.
Этих добавок не должно быть в тех продуктах, которые продаются в России, но вот диетолог, эксперт «Роскачества» Марият Мухина считает, что встретить эти добавки всё-таки можно. По её словам, разносчики «ешек» — это оптовые рынки, где продают продукцию сомнительного качества и фастфуд, который нельзя весь отследить.
Где можно встретить опасные добавки?
Например, Е121 может содержаться в сладких газированных напитках, мороженом, леденцах, алкогольных напитках, молочных продуктах. А Е123 можно встретить в сухих смесях для кексов, в смеси для желе и сухих завтраках, в полуфабрикатах для бисквита и безалкогольных напитках.
E127 встречается в фруктовых и ягодных консервированных компотах, печенье, джемах, варенье, колбасе и йогуртах.
О том, какие незапрещённые в России пищевые добавки в России способны разрушить сердце, рассказали тут.