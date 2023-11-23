Пищевые добавки, которые могут убить. Вот список

Запрещённые пищевые добавки

Как отметили в Роскачестве, для того, чтобы добавка оказалась под запретом, достаточно даже подозрения, что она вредна для здоровья. Сейчас в России под запретом всего восемь «ешек»

Синтетический краситель Е121 . Это ядовитое вещество и канцероген. Он опасен, так как может вызывать рак и пагубно сказываться для работе органов дыхания и мочеполовой системе;

. Это ядовитое вещество и канцероген. Он опасен, так как может вызывать рак и пагубно сказываться для работе органов дыхания и мочеполовой системе; Искусственный краситель Е128 . Это тоже канцероген, которые негативно влияет на нервную систему в том числе память и координацию;

. Это тоже канцероген, которые негативно влияет на нервную систему в том числе память и координацию; Искусственный краситель Е123 . Ещё один канцероген, который повышает риски развития злокачественных опухолей, способствует возникновению внутриутробных пороков плода и задерживает его развитие;

. Ещё один канцероген, который повышает риски развития злокачественных опухолей, способствует возникновению внутриутробных пороков плода и задерживает его развитие; Консервант Е127 . Его ещё называют натриевой солью. Она запрещена для людей с астмой и аллергией. Может вызывать головную боль, нарушение работы ЖКТ и способствовать развитию рака;

. Его ещё называют натриевой солью. Она запрещена для людей с астмой и аллергией. Может вызывать головную боль, нарушение работы ЖКТ и способствовать развитию рака; Консервант Е240 . Вызывает рак носоглотки;

. Вызывает рак носоглотки; Улучшитель хлебопекарный E924a . Этот канцероген, он токсичен для мочевыделительной системы;

. Этот канцероген, он токсичен для мочевыделительной системы; Улучшитель хлебопекарный E924b. Тоже способствует появлению рака, также токсичен для кожного покрова.

-Консервант Е216. Это сильнейший аллерген, который к тому же вызывает и рак груди у женщин.

Этих добавок не должно быть в тех продуктах, которые продаются в России, но вот диетолог, эксперт «Роскачества» Марият Мухина считает, что встретить эти добавки всё-таки можно. По её словам, разносчики «ешек» — это оптовые рынки, где продают продукцию сомнительного качества и фастфуд, который нельзя весь отследить.

Где можно встретить опасные добавки?

Например, Е121 может содержаться в сладких газированных напитках, мороженом, леденцах, алкогольных напитках, молочных продуктах. А Е123 можно встретить в сухих смесях для кексов, в смеси для желе и сухих завтраках, в полуфабрикатах для бисквита и безалкогольных напитках.

E127 встречается в фруктовых и ягодных консервированных компотах, печенье, джемах, варенье, колбасе и йогуртах.

О том, какие незапрещённые в России пищевые добавки в России способны разрушить сердце, рассказали тут.