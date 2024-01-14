«Пишут из крысиных нор». Волочкова призналась, от кого получает больше всего хейта

Сейчас Волочкова отдыхает на Мальдивах и выкладывает оттуда фото и видео. Однако в комментариях часто то мусор на пляже видят, то некрасиво севший купальник, то ещё что-то. Но балерина не обижается, потому что больше всего хейта получает от ботов и завистников, а их можно не учитывать.

«Пишут-то эти гадости или боты с нулями подписок, или это такие страшные, кошмарные бабы, завистливые, недолюбленные… Эти страшилы пишут из своих промёрзлых, страшных, голодных крысиных нор, и эти бабы не были ни в бунгало, ни на виллах, нигде», — заявила Волочкова и добавила, что чем красивее ее фото с отдыха, тем больше яда собирается под постом.

Артистка говорила, что приехала на Мальдивы совершенно без пары, но на одном из фото она случайно спалила своего фотографа. Теперь фанаты гадают — это сотрудник отеля, которому пришлось оторваться от работы, чтобы сфотографировать балерину, или её будущий кавалер.