08:00, 02 января 2024
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Планируете 2 января тюленить весь день? Вот что на этот счёт говорят народные приметы
В народе 2 января всегда праздновали день святого Игнатия Богоносца, покровителя родного крова. Не обходились в этот день и без особых ритуалов или примет, которые указывали на то, как пройдёт новый год. О том, как в народе отмечали этот день, и об интересных суевериях можно узнать в материале ниже. Но лежебокам они не понравятся.
Многие россияне 2 января планируют продолжать новогоднее веселье и либо наматывать круги по друзьям и родственникам, либо сидеть дома и наслаждаться отдыхом. Однако в народе считали, что этот день нужно провести с пользой — а всё из-за святого Игнатия Богоносца. В этот день в народе:
- ходили в церковь и просили у Бога защиты для дома и близких;
- тщательно прибирали дом, могли даже затеять ремонт;
- запасались продуктами и готовили;
- выкидывали разбитую и треснувшую посуду, чтобы вынести беды из дома;
- общались с родственниками;
- стряхивали с деревьев в саду снег для хорошего урожая;
- почаще здоровались, чтобы прибавить себе здоровья.
При этом 2 января нельзя было:
- ругаться с близкими и браниться;
- мусорить в доме;
- рукодельничать;
- гадать;
- свататься и справлять свадьбы;
- готовить из гороха, бобов, фасоли, чтобы не промотать деньги;
- петь после захода солнца, чтобы не потерять голос;
- покупать обувь, чтобы не сократить жизнь;
- брать или давать в долг, чтобы не провести год в долгах и не привлекать бедность в дом;
- выкидывать волосы в мусор, а то расти перестанут;
- пускать в дом больных и нищих (кроме родственников).
Народные приметы:
- если 2 января сильные морозы, то лето будет жарким;
- если с утра будет иней — лето будет плодородным;
- если снег на ровных участках лежит неровно, а буграми, то урожай будет богатым;
- если синицы распелись, будет похолодание и морозить будет до Крещения (в 2024 году — это до 8 января).
А как ещё в январе можно по народным приметам предсказать лето, читайте здесь.