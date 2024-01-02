Планируете 2 января тюленить весь день? Вот что на этот счёт говорят народные приметы

Многие россияне 2 января планируют продолжать новогоднее веселье и либо наматывать круги по друзьям и родственникам, либо сидеть дома и наслаждаться отдыхом. Однако в народе считали, что этот день нужно провести с пользой — а всё из-за святого Игнатия Богоносца. В этот день в народе:

ходили в церковь и просили у Бога защиты для дома и близких;

тщательно прибирали дом, могли даже затеять ремонт;

запасались продуктами и готовили;

выкидывали разбитую и треснувшую посуду, чтобы вынести беды из дома;

общались с родственниками;

стряхивали с деревьев в саду снег для хорошего урожая;

почаще здоровались, чтобы прибавить себе здоровья.

При этом 2 января нельзя было:

ругаться с близкими и браниться;

мусорить в доме;

рукодельничать;

гадать;

свататься и справлять свадьбы;

готовить из гороха, бобов, фасоли, чтобы не промотать деньги;

петь после захода солнца, чтобы не потерять голос;

покупать обувь, чтобы не сократить жизнь;

брать или давать в долг, чтобы не провести год в долгах и не привлекать бедность в дом;

выкидывать волосы в мусор, а то расти перестанут;

пускать в дом больных и нищих (кроме родственников).

Народные приметы:

если 2 января сильные морозы, то лето будет жарким;

если с утра будет иней — лето будет плодородным;

если снег на ровных участках лежит неровно, а буграми, то урожай будет богатым;

если синицы распелись, будет похолодание и морозить будет до Крещения (в 2024 году — это до 8 января).

А как ещё в январе можно по народным приметам предсказать лето, читайте здесь.