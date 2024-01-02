Жизнь
08:00, 02 января 2024
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Планируете 2 января тюленить весь день? Вот что на этот счёт говорят народные приметы

В народе 2 января всегда праздновали день святого Игнатия Богоносца, покровителя родного крова. Не обходились в этот день и без особых ритуалов или примет, которые указывали на то, как пройдёт новый год. О том, как в народе отмечали этот день, и об интересных суевериях можно узнать в материале ниже. Но лежебокам они не понравятся.

Планируете 2 января тюленить весь день? Вот что на этот счёт говорят народные приметы
© graystudiopro1 / Freepik

Многие россияне 2 января планируют продолжать новогоднее веселье и либо наматывать круги по друзьям и родственникам, либо сидеть дома и наслаждаться отдыхом. Однако в народе считали, что этот день нужно провести с пользой — а всё из-за святого Игнатия Богоносца. В этот день в народе:

  • ходили в церковь и просили у Бога защиты для дома и близких;
  • тщательно прибирали дом, могли даже затеять ремонт;
  • запасались продуктами и готовили;
  • выкидывали разбитую и треснувшую посуду, чтобы вынести беды из дома;
  • общались с родственниками;
  • стряхивали с деревьев в саду снег для хорошего урожая;
  • почаще здоровались, чтобы прибавить себе здоровья.

При этом 2 января нельзя было:

  • ругаться с близкими и браниться;
  • мусорить в доме;
  • рукодельничать;
  • гадать;
  • свататься и справлять свадьбы;
  • готовить из гороха, бобов, фасоли, чтобы не промотать деньги;
  • петь после захода солнца, чтобы не потерять голос;
  • покупать обувь, чтобы не сократить жизнь;
  • брать или давать в долг, чтобы не провести год в долгах и не привлекать бедность в дом;
  • выкидывать волосы в мусор, а то расти перестанут;
  • пускать в дом больных и нищих (кроме родственников).

Народные приметы:

  • если 2 января сильные морозы, то лето будет жарким;
  • если с утра будет иней — лето будет плодородным;
  • если снег на ровных участках лежит неровно, а буграми, то урожай будет богатым;
  • если синицы распелись, будет похолодание и морозить будет до Крещения (в 2024 году — это до 8 января).

А как ещё в январе можно по народным приметам предсказать лето, читайте здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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