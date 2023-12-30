Планируете свадьбу в январе? Вот что говорят приметы

Считается, что пары, которые вступили в брак в начале января, будут жить в согласии. В их семейной жизни будут царить спокойствие и уют. Так что тем, кто хочет бурные отношения, стоит обручиться в конце месяца.

Теперь о погоде. Если в день свадьбы стоит крепкий мороз — это хороший знак: такими же крепкими будут отношения. Если идёт снег — снова хорошо, это к материальному достатку пары. Поэтому первый месяц года — однозначно благоприятный период для создания семьи.

По январю, исходя из народных поверий, можно предсказать погоду практически на весь год. Подробнее о том, на что нужно обратить внимание, читайте здесь.