Жизнь
08:00, 30 декабря 2023
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Планируете свадьбу в январе? Вот что говорят приметы

После Нового года многие люди начинают жизнь с чистого листа, январь — начало новой жизни. Есть и те, кто меняет холостяцкую жизнь на семейную. Для вступающих в брак в первый месяц года журналисты News.ru собрали соответствующие народные приметы.

Планируете свадьбу в январе? Вот что говорят приметы
© freepik.com/teksomolika

Считается, что пары, которые вступили в брак в начале января, будут жить в согласии. В их семейной жизни будут царить спокойствие и уют. Так что тем, кто хочет бурные отношения, стоит обручиться в конце месяца.

Теперь о погоде. Если в день свадьбы стоит крепкий мороз — это хороший знак: такими же крепкими будут отношения. Если идёт снег — снова хорошо, это к материальному достатку пары. Поэтому первый месяц года — однозначно благоприятный период для создания семьи.

По январю, исходя из народных поверий, можно предсказать погоду практически на весь год. Подробнее о том, на что нужно обратить внимание, читайте здесь.

Автор:Евгений Грин
Редакция
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