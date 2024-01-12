«Планомерное унижение». Рудковская наехала на Канье Уэста

На очередном видео Бьянка Цензори предстала перед публикой босая, в крошечном лифе и тонкой юбке телесного цвета. Канье Уэст, сопровождавший её, был при этом одет нормально.

По мнению Рудковской, то, что происходит с Цензори, это «планомерное унижение со стороны Канье Уэста».

«Девочке 29 лет, она делает всё, что он хочет, но смотреть уже даже неприятно», — написала продюсер в Telegram.

Сама Яна Рудковская, кстати, обожает дорогущие дизайнерские наряды, а вот щеголять в откровенных образах не привыкла. Это сыграло ей на руку — звезда не пришла на «голую вечеринку» Насти Ивлеевой и уберегла себя от публичных извинений на камеру.