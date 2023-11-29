Пластический хирург объяснил кражу бокалов за 1 млн рублей из ресторана

По словам Вдовина, в ресторане он заказал вино, но официант принёс ему шампанское, которое ему нельзя после операции. За невыпитое шампанское ему выставили счёт на 6000 рублей.

Позже другая гостья вечера сообщила хирургу, что участники вечеринки вообще ничего не должны платить. Вдовин потребовал свои кровные обратно. Однако выяснилось, что сделать это невозможно.

Сначала администрация ресторана пообещала рассчитаться с ним едой, а потом предложила в качестве компенсации подарить «красивые бокалы», заявил Вдовин телеканалу «360».

По его словам, бокалы были «не очень хорошего качества». На маркетплейсах такие стоят меньше 1000 рублей, отметил хирург. Теперь он собирается судиться с рестораном и требует с него 3 млн рублей. Он уверен, что за счёт его честного имени заведение пытается раскрутиться.