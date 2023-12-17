«Платят мало, но мне хватает». Дочь Иосифа Пригожина рассказала о работе в такси

По словам Данаи, платят мало, но ей этого хватает.

«Начинаешь зарабатывать 100 тысяч рублей — мало, хочешь 150, 150 зарабатываешь — мало, хочешь больше», — рассказала она.

О том, что у 26-летней Данаи произошёл микроинсульт, стало известно осенью 2023 года. По её словам, в первую очередь к этому привели стрессы и последствия аварии, в которую она попала шесть лет назад.