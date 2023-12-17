Жизнь
21:20, 17 декабря 2023
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«Платят мало, но мне хватает». Дочь Иосифа Пригожина рассказала о работе в такси

Даная, дочь продюсера Иосифа Пригожина от первого брака, недавно стала участницей шоу «Ты не поверишь!». Девушка рассказала о пережитом микроинсульте и о том, что подрабатывает в такси — несмотря на то что работает муж, ей важно, чтобы был личный доход. При этом платят немного, а график тяжёлый — звёздная дочь работает семь дней подряд.

«Платят мало, но мне хватает». Дочь Иосифа Пригожина рассказала о работе в такси
© Скриншот/YouTube-канал «Макарена»

По словам Данаи, платят мало, но ей этого хватает.

«Начинаешь зарабатывать 100 тысяч рублей — мало, хочешь 150, 150 зарабатываешь — мало, хочешь больше», — рассказала она.

О том, что у 26-летней Данаи произошёл микроинсульт, стало известно осенью 2023 года. По её словам, в первую очередь к этому привели стрессы и последствия аварии, в которую она попала шесть лет назад.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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