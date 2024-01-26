Плесень может появиться из-за увлажнителя воздуха. Как этого избежать

Важно знать: влажность в помещении не должна превышать 60% и опускаться ниже 30%. Лучше поддерживать её на уровне 45–50%.

Как пользоваться увлажнителем

Следите, чтобы влажность не превысила 60%. Не ставьте его рядом со стенами и мягкой мебелью — иначе может появиться плесень. Используйте только чистую, фильтрованную или кипячёную воду — это защитит прибор от налёта и осадка в нём. Регулярно мойте и сушите аппарат — чтобы не создать благоприятную среду для размножения микробов. Контролируйте расход воды.

А тем, кто подмерзает дома, увлажнитель поможет согреться. По словам врача-терапевта Тимура Асанова, влажный воздух в помещении ощущается теплее, чем сухой.