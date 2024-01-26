Жизнь
Опубликовано 26 января 2024, 12:00
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Плесень может появиться из-за увлажнителя воздуха. Как этого избежать

Это первое правило использования парящего прибора — придётся следить за его показателями. Но это того стоит, ведь от условий, в которых человек находится в помещении, зависит его здоровье. А неправильное обращение с увлажнителем может сказаться ещё хуже сухого воздуха. Что стоит учесть, рассказал специалист Роспотребнадзора Алексей Худобородов.
Плесень может появиться из-за увлажнителя воздуха. Как этого избежать
© Freepik/DC Studio

Важно знать: влажность в помещении не должна превышать 60% и опускаться ниже 30%. Лучше поддерживать её на уровне 45–50%.

Как пользоваться увлажнителем

  1. Следите, чтобы влажность не превысила 60%.
  2. Не ставьте его рядом со стенами и мягкой мебелью — иначе может появиться плесень.
  3. Используйте только чистую, фильтрованную или кипячёную воду — это защитит прибор от налёта и осадка в нём.
  4. Регулярно мойте и сушите аппарат — чтобы не создать благоприятную среду для размножения микробов.
  5. Контролируйте расход воды.

А тем, кто подмерзает дома, увлажнитель поможет согреться. По словам врача-терапевта Тимура Асанова, влажный воздух в помещении ощущается теплее, чем сухой.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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