«Плохо поёт». Бузовой досталось от Виктории Дайнеко в день старта её концертов

Дайнеко признала, что Бузова — трудолюбивый человек и «классный шоумен». Однако как певицу она её не воспринимает, несмотря на то, что экс-участница «Дома-2» делает всё «очень дорого и успешно».

«Она плохо поёт, как многие блогеры, которые сейчас поют», — охарактеризовала Дайнеко коллегу по цеху в социальных сетях, рассказало издание «7 дней».

Певица добавила, что, возможно, её взгляды устарели и она рассуждает как бабка. Однако от своего мнения она отказываться не собирается, заявила звезда.

Ранее Ольга Бузова рассказала поклонникам, как она выбирает мужчин. Оказалось, что из-за плохого зрения ей приходится ориентироваться на другие критерии, весьма необычные.