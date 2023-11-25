«Плохо поёт». Бузовой досталось от Виктории Дайнеко в день старта её концертов
О невысоких певческих талантах бывшей участницы «Дома-2», телеведущей и блогера Ольги Бузовой кто только не высказывался. Даже сама звезда не раз иронизировала по этому поводу. Бросить очередной камень в этот огород решила выпускница «Фабрики звёзд», певица Виктория Дайнеко. Исполнительница хита «Сотри его из memory» высказалась о Бузовой, как раз когда у той стартовали три сольных концерта.
Дайнеко признала, что Бузова — трудолюбивый человек и «классный шоумен». Однако как певицу она её не воспринимает, несмотря на то, что экс-участница «Дома-2» делает всё «очень дорого и успешно».
«Она плохо поёт, как многие блогеры, которые сейчас поют», — охарактеризовала Дайнеко коллегу по цеху в социальных сетях, рассказало издание «7 дней».
Певица добавила, что, возможно, её взгляды устарели и она рассуждает как бабка. Однако от своего мнения она отказываться не собирается, заявила звезда.
Ранее Ольга Бузова рассказала поклонникам, как она выбирает мужчин. Оказалось, что из-за плохого зрения ей приходится ориентироваться на другие критерии, весьма необычные.