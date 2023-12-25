Победительница шоу «Новые звёзды в Африке» раскрыла, на что потратила выигрыш

«Новые звёзды в Африке» — реалити-шоу на ТНТ, продолжение проекта канала «Звёзды в Африке». Суть его в следующем: знаменитости живут вместе в лагере посреди саванны и проходят различные испытания на выносливость, силу и смекалку. У них нет никакой еды, кухонной утвари и прочих повседневных вещей. Участники получают за прохождение испытаний монеты, на которые и покупают необходимое. Каждую неделю на голосовании они решают, кто должен покинуть проект.

В финале осталось только три женщины — Женя Искандарова, Карина Кокс и блогер Карина Нигай. В последнем испытании им нужно было собрать пазл, в котором недоставало трёх деталей. Искандарова первая подобрала для него нужные детали и получила флаг победителя. Таким образом, она стала первой девушкой, победившей в «Новых звёздах в Африке».

В интервью The Voice Искандарова призналась, что участие в телешоу не прошло бесследно для здоровья. Юмористка начала переедать, из-за чего пришлось обращаться к врачу. Сейчас она восстанавливается.

По условиям телешоу победитель получает 5 млн рублей. Искандарова рассказала, что до конца не была уверена, что эти деньги существуют и что ей вообще заплатят. Но и выигрыш оказался настоящий. Деньги она решила потратить на закрытие ипотеки.