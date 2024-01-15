Победительницей «Мисс Америка — 2024» стала военная лётчица

«Мисс Америка — 2024» стала офицер ВВС США Мэдисон Марш. Это первый случай в истории, когда в конкурсе победила военнослужащая. Победительнице 22 года, она служит военной лётчицей в звании младшего лейтенанта. Всего в конкурсе участвовала 51 девушка, каждая представляла один из 50 штатов и столичный округ Колумбия. Марш представляла штат Колорадо. По словам лётчицы, она любит управлять самолётами, готовить макароны и читать.