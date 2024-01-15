21:40, 15 января 2024
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Победительницей «Мисс Америка — 2024» стала военная лётчица
«Мисс Америка — 2024» стала офицер ВВС США Мэдисон Марш. Это первый случай в истории, когда в конкурсе победила военнослужащая. Победительнице 22 года, она служит военной лётчицей в звании младшего лейтенанта. Всего в конкурсе участвовала 51 девушка, каждая представляла один из 50 штатов и столичный округ Колумбия. Марш представляла штат Колорадо. По словам лётчицы, она любит управлять самолётами, готовить макароны и читать.
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Конкурс проходил в Орландо, штат Флорида. В финальной части 11 девушек соревновались в четырёх дисциплинах:
- проход по подиуму в спортивной одежде, украшенной стразами (фитнес-шоукейс);
- обсуждение горячих тем (терроризм, технологии, питание, изменение климата и другие);
- конкурс талантов;
- проход в вечернем бальном платье.
В итоге жюри присудило победу 22-летней лётчице. Марш рассказала, как получила лицензию пилота в 16 лет. Среди своих увлечений она назвала готовку макарон, управление самолётом и чтение. Из «горячих тем» она выбрала проблему наркотиков в США.